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В ВСУ утверждают, что скоро «изолируют» Крым от России

Reuters: командующий БПЛА-войсками ВСУ Бровди пообещал изолировать Крым от РФ
Роберт Бровди/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина планирует полностью изолировать Крым от России, перерезав сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, сообщает Reuters.

По его словам, интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети.

«Еще через месяц Украина получит полный контроль над дорогой. В ближайшем будущем мы изолируем Крым», — заявил Бровди.

Reuters пишет, что это заявление он сделал, находясь «глубоко в подземном бункере, где стены из экранов транслируют данные в режиме реального времени со всего поля боя», и параллельно изучая «терабайты информации».

По словам Бровди, количество боевых вылетов украинских дронов за год выросло в 28 раз, а вглубь России — почти в четыре раза. Он утверждает, что за пять месяцев 2026 года его подразделения якобы уничтожили 174 российских комплекса ПВО. Агентство Reuters подчеркивает, что не смогло проверить эти данные.

Ранее Украина изменила подход к перехвату российских беспилотников.

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