Трамп заявил о ликвидации главаря венесуэльской банды Трен-де-Арагуа

Президент США Дональд Трамп заявил на странице в своей соцсети Truth Social, что американские силы в координации с Венесуэлой ликвидировали главу венесуэльской преступной группировки «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.

По его словам, южное командование США по его указанию нанесло удар в координации с Каракасом.

В 2024 году Трамп назвал эту банду главным врагом страны и обещал депортировать всех ее членов.

Банда «Трен-де-Арагуа» появилась в Венесуэле около 15 лет назад. Американские силовики считают ее угрозой нацбезопасности сразу нескольких стран — Перу, Чили, Колумбии, а также Бразилии, Эквадора, Боливии и Коста-Рики. По данным Минбезопасности США, ячейки группировки действуют в 16 крупнейших штатах Америки.

В начале марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что борьба с наркобизнесом в стране должна стать более наступательной. Глава государства отметил, что с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотиков и их потребления.

Ранее российские силовики задержали лидера этнической ОПГ.