Трамп назвал своего главного врага

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главным врагом страны является венесуэльская банда Трен-де-Арагуа. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, банда Tren de Aragua (Трен-де-Арагуа, или TdA) появилась в Венесуэле около 15 лет назад. Американские силовики называют банду угрозой нацбезопасности сразу в нескольких странах — в Перу, Чили в Колумбии. Ячейки банды действуют также в Бразилии, Эквадоре, Боливии, Коста-Рике. Кроме того, Министерство внутренней безопасности США сообщает, что члены банды постоянно присутствуют в 16 крупнейших штатах страны.

Отмечается, что Трамп объявил банду Tren de Aragua главным врагом США, но эксперты говорят, что она не присутствует в Северной Америке.

«В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации в американской истории. Нужно выгнать всех этих бандитов. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены, завоеваны. Мы посадим этих кровожадных преступников в тюрьмы, а затем вышвырнем их из нашей страны», — заявил Трамп, пригрозив применить закон об иностранных врагах от 1789 года.

При этом глава неправительственной аналитической организации InSight Crime Джереми Макдермотт говорил, что у них нет доказательств того, что ячейки банды появились на территории США. Они действуют только в Латинской Америке.

До этого Трамп в эфире NBC заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить свое предвыборное обещание о массовой депортации мигрантов.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.