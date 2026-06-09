Мадьяр оказался богаче Орбана почти в 10 раз

Стоимость задекларированных активов Мадьяра почти в 10 раз больше, чем у Орбана

Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался значительно богаче своего предшественника на этом посту Виктора Орбана. Такой вывод следует из их деклараций о доходах за 2025 год, опубликованных на сайте национального парламента, сообщает РИА Новости.

Как следует из официальных данных, на банковских счетах Орбана находится около €25,6 тыс. Вместе с женой он владеет домом в Будапеште и недвижимостью в родном поселке Фелчут. Акций и других ценных бумаг в документах не указано, долгов также у него нет. После поражения на выборах свое выходное пособие в €100 тыс. он передал детскому дому в Закарпатье.

В тоже время Мадьяр задекларировал ценные бумаги на общую сумму €197 тыс., плюсом к этой сумме идет €14 тыс. наличными. Из документов стало известно, что у него также есть дом в Будапеште, квартира площадью 49 кв. м, участок земли у озера Балатон, автомобиль Volvo XC60, а также пианино Yamaha и две картины. Из долгов у нового премьер-министра имеются кредиты на €60 тыс.

13 апреля в Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны, которые также определяли, кто станет следующим премьер-министром. В результате с большим перевесом победила оппозиционная партия «Тиса». Политическая сила Петера Мадьяра получила конституционное большинство в парламенте, что дает ей возможность принимать законы без поддержки других фракций.

Ранее Мадьяра высмеяли за видеообращение из туалета.