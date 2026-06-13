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Политика

Армения надеется на решение разногласий с Россией

Вице-премьер Армении выразил надежду на решение разногласий с Россией
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Возникшие между Арменией и Россией разногласия могут быть решены при помощи диалога. Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на приеме в Ереване в честь Дня России, передает РИА Новости.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу...», — сказал вице-премьер.

Григорян отметил, что отношения между Армений и РФ могут и дальше развиваться «в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов».

Дальнейшее развитие двусторонних отношений соответствует интересам обоих государств и способствует укреплению стабильности и процветания в регионе, добавил он.

До этого посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на приеме по случаю Дня России заявил, что отношения между Ереваном и Москвой подошли к этапу переосмысления и нуждаются в адаптации к меняющимся глобальным и региональным условиям.

Ранее Пашинян прокомментировал возможное повышение Россией цены на газ для Армении.

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