Армения надеется на решение разногласий с Россией

Возникшие между Арменией и Россией разногласия могут быть решены при помощи диалога. Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на приеме в Ереване в честь Дня России, передает РИА Новости.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу...», — сказал вице-премьер.

Григорян отметил, что отношения между Армений и РФ могут и дальше развиваться «в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов».

Дальнейшее развитие двусторонних отношений соответствует интересам обоих государств и способствует укреплению стабильности и процветания в регионе, добавил он.

До этого посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на приеме по случаю Дня России заявил, что отношения между Ереваном и Москвой подошли к этапу переосмысления и нуждаются в адаптации к меняющимся глобальным и региональным условиям.

Ранее Пашинян прокомментировал возможное повышение Россией цены на газ для Армении.