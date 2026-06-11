Пашинян прокомментировал возможное повышение Россией цены на газ для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что повышение Россией цены на газ для республики станет нарушением договора. Его слова приводит РИА Новости.

«По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением», — сказал политик.

Однако, по словам Пашиняна, в Ереване изучают все возможные сценарии.

Как уточнил премьер, республика намерена обсуждать все проблемы с Москвой «в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов».

При этом Пашинян отметил, что знает президента РФ Владимира Путина долгие годы.

«Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять», — добавил премьер.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов в случае продолжения процесса вступления в Евросоюз. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. При этом Пашинян заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро «будет гораздо больше денег». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении.