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Политика

Посол РФ в Ереване рассказал о новом этапе в отношениях с Арменией

Посол РФ в Ереване: Россия и Армения подошли к этапу переосмысления отношений
Пресс-служба МИД РФ

Отношения между Арменией и Россией подошли к этапу переосмысления и нуждаются в адаптации к меняющимся глобальным и региональным условиям. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на приеме по случаю Дня России, передает ТАСС.

Дипломат выразил уверенность в том, что Москва полностью готова к совместной работе в конструктивном и взаимовыгодном ключе, используя существующие двусторонние механизмы. При этом, подчеркнул он, российская сторона никогда не ставила под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику.

«Мы рассчитываем на то, что взаимодействие Еревана с другими партнерами не нанесет ущерб нашим двусторонним связям и не будет направлено против России», — добавил Копыркин.

Посол назвал бесценным наследием связи российского и армянского народов, их межличностные контакты и совместные победы, прежде всего над нацизмом в Великой Отечественной войне, и напомнил о проживающей в РФ многочисленной армянской диаспоре.

Вчера глава министерства экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что страна пожаловалась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с экспортом продукции в Россию.

Ранее в Совфеде заявили о предательстве Армении по отношению к России.

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