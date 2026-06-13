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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Ирана заявил, что США обязались не вмешиваться во внутренние дела Тегерана

Арагчи: США согласились не вмешиваться во внутренние дела Ирана
Denis Balibouse/Reuters

США в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела республики и не нарушать ее суверенитет. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в эфире государственного телевидения.

По словам министра, США и Иран берут на себя взаимные обязательства уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела — и делают это на полностью равных условиях.

Иранское агентство Mehr обнародовало проект соглашения между Тегераном и США. Документ из 14 пунктов включает снятие морской блокады, вывод американских военных, разморозку 12 миллиардов долларов, приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе. Президент США допустил, что подписание соглашения может состояться уже в ближайшие выходные.

Арагчи также сообщил, что Иран и Оман в скором времени выступят с совместным заявлением о новом порядке судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Арагчи заявил, что Иран как никогда близок к подписанию меморандума с США.

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