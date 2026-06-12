Арагчи заявил, что Иран как никогда близок к подписанию меморандума с США

Арагчи: США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявил в соцсети X, что Иран и Соединенные Штаты находятся в шаге от заключения меморандума, способного урегулировать текущий конфликт.

«Подписание исламабадского меморандума о взаимопонимании ближе, чем когда-либо. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом все подробности будут своевременно доведены до сведения общественности», — отметил дипломат, призвав СМИ воздерживаться от спекуляций относительно содержания документа.

По информации CBS News, стороны планируют поставить подписи под документом уже в начале следующей недели. Событие может совпасть с саммитом «Большой семерки» (G7), намеченным на 15–17 июня во Французских Альпах, вблизи границы со Швейцарией. Не исключено, что церемония подписания пройдет в Женеве.

До этого иранское агентство Mehr обнародовало проект соглашения, которое предусматривает снятие морской блокады, вывод американских военных, разблокировку $12 млрд, ослабление нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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