МИД Ирана анонсировал совместное с Оманом заявление по Ормузскому проливу

Иран и Оман в ближайшее время сделают совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в эфире гостелевидения Ирана, передает РИА Новости.

Он рассказал, что между странами ведутся «весьма тесные» консультации по этому вопросу и они достигли хороших результатов.

«Возможно, что в скором времени мы опубликуем совместную программу, сделаем совместное заявление», — сказал министр.

По его словам, ситуация в проливе, который годами был открыт бесплатно для прохода судов, больше никогда не будет прежней. Для маршрута нужно создать правовой порядок, соответствующий международному праву, считает глава иранского МИД.

Речи о взимании пошлин за проход не идет, но планируется введение платы «за оказание услуг», добавил он.

12 июня иранское агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между Ираном и США. Меморандум предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Ранее Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива.