«Все зависит от желания»: Лукашенко раскрыл, когда может завершиться конфликт на Украине

Лукашенко: войну на Украине можно завершить в этом году «при желании нескольких человек»

Российско-украинский конфликт и войну на Ближнем Востоке можно завершить в этом году «при желании буквально нескольких человек». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу Al Arabiya.

«Все зависит буквально от желания нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины», — сказал белорусский лидер.

Говоря о происходящем на Ближнем Востоке, Лукашенко подчеркнул, что не Ирану, а Соединенным Штатам «нужно действовать быстрее» для завершения конфликта. Иран лишь вынужден отвечать, реагировать на действия США, которые затягивают конфликт. Президент Белоруссии отметил, что, в отличие от конфликта на Украине, война на Ближнем Востоке сильно влияет на мировую экономику, на жизнь людей.

До этого на встрече с участниками специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в течение восьми лет убеждала Киев договориться с Донбассом.

Ранее в Госдуме рассказали, когда закончится спецоперация.