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Политика

США и Иран согласовали итоговый вариант мирного соглашения

Премьер Пакистана Шариф: США и Иран согласовали текст мирного соглашения
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

США и Иран согласовали итоговый вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

По его словам, документ был окончательно согласован и оформлен. Пакистан тесно взаимодействует с обеими странами, чтобы утвердить следующие шаги.

«Мир никогда не был так близок, как сейчас», — отметил Шариф.

До этого агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому.

На этом фоне американский президент сначала допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе. Однако после утечки информации в СМИ политик заявил, что попавшие в прессу условия сделки не имеют ничего общего с теми, которые были согласованы в письменной форме.

Ранее Нетаньяху сделал новое заявление о борьбе против Ирана.

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