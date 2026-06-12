Трамп: опубликованные СМИ условия сделки с Ираном не имеют ничего общего с реальностью

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что опубликованный иранскими СМИ проект сделки с США не отражает реальных договоренностей сторон.

«Условия, утечку которых Иран устроил для фейковых СМИ, не имеют ничего общего с согласованными в письменной форме условиями», — сообщил глава государства.

До этого агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. На этом фоне Трамп допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Иранский кризис американский политик обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном.