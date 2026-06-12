Нетаньяху сделал новое заявление о борьбе против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он возглавляет правительство еврейского государства. Слова политика распространила его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что они с президентом США полностью солидарны в этом вопросе. По словам главы израильского кабмина, он уже более 30 лет находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Тегерана.

«Если бы не эта борьба, у Ирана давно были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить Израиль», — утверждает Нетаньяху.

Он заявил, что Иран работает над уничтожением еврейского государства, и пообещал посвятить свою жизнь, чтобы разрушить эти планы.

Между тем США готовятся к подписанию меморандума с Ираном, согласно которому вооруженный конфликт между ними будет прекращен. Церемония может состояться в Женеве уже на следующей неделе: туда, как сообщили источники в Белом доме, уже доставили оборудование для визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По условиям документа Тегеран обязуется не нападать на коммерческие корабли в Ормузском проливе и удерживать свои прокси-силы в Ираке и Сирии от атак на американские объекты и военнослужащих. В ответ он получит смягчение санкций, включая частичную разморозку заблокированных за рубежом активов и разрешение на импорт некоторых товаров.

Ранее СМИ узнали реакцию Нетаньяху на скорую сделку США с Ираном.