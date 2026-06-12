Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Нетаньяху сделал новое заявление о борьбе против Ирана

Нетаньяху пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он возглавляет правительство еврейского государства. Слова политика распространила его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что они с президентом США полностью солидарны в этом вопросе. По словам главы израильского кабмина, он уже более 30 лет находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Тегерана.

«Если бы не эта борьба, у Ирана давно были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить Израиль», — утверждает Нетаньяху.

Он заявил, что Иран работает над уничтожением еврейского государства, и пообещал посвятить свою жизнь, чтобы разрушить эти планы.

Между тем США готовятся к подписанию меморандума с Ираном, согласно которому вооруженный конфликт между ними будет прекращен. Церемония может состояться в Женеве уже на следующей неделе: туда, как сообщили источники в Белом доме, уже доставили оборудование для визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По условиям документа Тегеран обязуется не нападать на коммерческие корабли в Ормузском проливе и удерживать свои прокси-силы в Ираке и Сирии от атак на американские объекты и военнослужащих. В ответ он получит смягчение санкций, включая частичную разморозку заблокированных за рубежом активов и разрешение на импорт некоторых товаров.

Ранее СМИ узнали реакцию Нетаньяху на скорую сделку США с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!