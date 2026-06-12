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Политика

Стармер попросил дать ему больше времени на решение проблем с минобороны

Daily Mail: Стармер отказался уходить с поста премьера и попросил дать ему время
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к разгневанным депутатам от Лейбористской партии с просьбой дать ему больше времени на решение проблем, с которыми его правительство столкнулось из-за отставок в минобороны. Об этом пишет Daily Mail.

Глава британского кабмина заявил, что оборона является его «приоритетом номер один». Стармер заверил однопартийцев, что хочет привести их к следующим выборам, но для этого ему нужно «все изменить». Он также предупредил, что любому его преемнику пришлось бы столкнуться с теми же «господствующими ветрами».

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его заместитель Эл Карнс с двумя помощниками ушли в отставку после обнародования проекта нового бюджета, в котором не заложены согласованные ранее военные расходы.

Хили, в частности, указал на то, что запланированное Стармером финансирование вооруженных сил не соответствует положению дел на международной арене. Карнс заявил, что с таким ассигнованием обороны Великобритания будет слабо выглядеть на саммите НАТО, который начнется 7 июля.

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