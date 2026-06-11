Замминистра обороны Британии подал в отставку вслед за главой ведомства

Замглавы МО Британии Карнс заявил об уходе в отставку на фоне увольнения Хили

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс подал в отставку на фоне увольнения главы ведомства Джона Хили. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооруженным силам», — написал Карнс.

О своем уходе в отставку Хили заявил днем 11 июня. В качестве одной из причин ухода с поста министра назывались разногласия с правительством по поводу расходов на оборону Королевства.

В апреле в правительстве Великобритании возникли споры по поводу финансирования плана по отправке военных на Украину в рамках «коалиции желающих» после окончания конфликта. Министерство обороны обвинило казначейство в нарушении соглашения. Инсайдеры рассказали журналистам, что в ведомстве назвали расходы на контингент «коалиции желающих» непредвиденными и потребовали вливаний средств именно со стороны минфина Королевства.

Ранее в Британии подготовили план отправки войск на Украину.