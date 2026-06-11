Глава Минобороны Великобритании уходит в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом сообщает британское минобороны на своей странице в соцсети X.

В качестве одной из причин ухода с поста министра называются разногласия с правительством по поводу расходов на оборону Королевства.

В апреле этого года в правительстве Великобритании возникли споры по поводу финансирования плана по отправке военных на Украину в рамках «коалиции желающих» после окончания конфликта.

Британское министерство обороны обвинило казначейство (министерство финансов) в нарушении соглашения о финансировании предполагаемого британского контингента на Украине. Инсайдеры рассказали журналистам, что в миноброны страны назвали расходы на контингент «коалиции желающих» непредвиденными и потребовали вливаний средств именно со стороны минфина Королевства.

В январе министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о выделении £200 млн на подготовку вооруженных сил для Украины. Два представителя правительства заявили, что минфин дал понять, что будет финансировать эти мероприятия из резервного фонда. Однако затем казначейство отказалось от этого обязательства, что вызвало недовольство в министерстве обороны.

Ранее в Британии подготовили план отправки войск на Украину.