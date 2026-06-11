Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Глава Минобороны Великобритании уходит в отставку

Министр обороны Великобритании Хили подал в отставку из-за расходов на оборону
Mark Schiefelbein/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом сообщает британское минобороны на своей странице в соцсети X.

В качестве одной из причин ухода с поста министра называются разногласия с правительством по поводу расходов на оборону Королевства.

В апреле этого года в правительстве Великобритании возникли споры по поводу финансирования плана по отправке военных на Украину в рамках «коалиции желающих» после окончания конфликта.

Британское министерство обороны обвинило казначейство (министерство финансов) в нарушении соглашения о финансировании предполагаемого британского контингента на Украине. Инсайдеры рассказали журналистам, что в миноброны страны назвали расходы на контингент «коалиции желающих» непредвиденными и потребовали вливаний средств именно со стороны минфина Королевства.

В январе министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о выделении £200 млн на подготовку вооруженных сил для Украины. Два представителя правительства заявили, что минфин дал понять, что будет финансировать эти мероприятия из резервного фонда. Однако затем казначейство отказалось от этого обязательства, что вызвало недовольство в министерстве обороны.

Ранее в Британии подготовили план отправки войск на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!