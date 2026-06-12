Рубио: мир на Украине сделает отношения США и России конструктивнее

Госсекретарь Марко Рубио от имени США поздравил граждан РФ с Днем России. Пресс-релиз опубликован на сайте американского Госдепа.

В заявлении дипломат подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», — отметил Рубио.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

В этот же день ровно год спустя состоялись выборы первого президента страны, на которых победил Борис Ельцин. В 1994 году он подписал декларацию об учреждении праздника в честь обретения суверенитета. Современное название дата обрела в 2002 году.

Ранее в МИД РФ сообщили, что США устроили «охоту» на россиян в Таиланде.