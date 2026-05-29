Российские перехватчики «Елка» вынудили ВСУ увеличить высоту полета БПЛА

Использование российских FPV-перехватчиков «Елка» вынудило Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменить тактику применения беспилотников и увеличить высоту их полета до более чем одного километра. Об этом сообщил ТАСС командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот».

По его словам, если в 2023 году украинские дроны обычно летали на высоте 150-200 метров, то теперь поднимаются на 900-1200 метров.

«В данный момент мы стали угрозой для БПЛА — начали очень много сбивать. И противник начал понимать, что они не достигают своей цели. И вот начали запускать свои беспилотники на высоте свыше 1 000 м», — сказал военный.

«Кот» напомнил, что перехватчик «Елка» уничтожает цели за счет кинетического удара и не несет боевого заряда, благодаря чему его можно применять в населенных пунктах и городской застройке.

Боец добавил, что основную угрозу сейчас представляют ударные беспилотники ВСУ типа «Лютый», «Бобер», «Чайка», а также дроны-«ждуны». Кроме того, украинские операторы БПЛА начали активнее использовать беспилотники-матки, способные переносить сразу несколько FPV-дронов.

«Елка» — портативный дрон-перехватчик, который предназначен для борьбы с беспилотниками методом прямого тарана на высокой скорости. Он не подвержен действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Путин отметил эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис».

 
