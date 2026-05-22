Путин обсудил с с выпускниками «Времени героев» развитие беспилотных технологий

Президент России Владимир Путин подчеркнул эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис». Заявление прозвучало в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

На мероприятии глава государства обратился к одному из выпускников первого потока программы.

«То, что вы работаете на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА, такие уже известные в войсках и «Лис», и «Елка», и другие. Это правильно, вовремя, но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать», — сказал он.

Кроме того, президент уточнил требования к системам. По его словам, они должны были работать в ночное время и быт оснащенными радиолокационной системой.

«Хотя их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше. И это важнейшее направление работы», — подчеркнул глава государства.