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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Нетаньяху рассказал о главной миссии всей своей жизни

Нетаньяху заявил, что посвятил всю жизнь защите Израиля от Ирана
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что посвятил всю свою жизнь борьбе с иранской ядерной угрозой своей стране. Слова политика распространила его канцелярия.

Израильский премьер уверен, что Иран стремится уничтожить еврейское государство, поэтому он посвящает свою жизнь тому, чтобы не позволить Тегерану сделать это.

«Уже более 30 лет я нахожусь на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. Если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля», — сказал Нетаньяху.

Он также заверил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана, пока остается во главе израильского правительства.

По словам Нетаньяху, по иранскому вопросу он достиг полного понимания с американским лидером. Тем не менее США, по данным источников в Белом доме, на следующей неделе якобы собираются подписать с Тегераном меморандум, согласно которому Иран разблокирует Ормузский пролив и прекратит атаки спонсируемых им иранских и сирийских отрядов на американские объекты, а в ответ получит послабление санкций.

Ранее президент США накричал на Нетаньяху.

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