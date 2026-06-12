СМИ назвали сроки подписания меморандума между США и Ираном об урегулировании конфликта

CBS: США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании в период саммита G7

Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность подписания меморандума об урегулировании конфликта уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным агентства Bloomberg, подписание документа может пройти в период саммита «Большой семерки» (G7), который состоится 15-17 июня во Французских Альпах неподалеку от Швейцарии. В качестве одной из возможных площадок для подписания меморандума стороны рассматривают Женеву.

До этого агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США Дональд Трамп допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Трамп заявил об отмене запланированных на вечер четверга, 11 июня, авиаударов по Ирану. Глава Белого дома отметил, что принял такое решение после переговоров с иранским руководством.

Также он объявил о согласовании итоговых пунктов мирного договора с Ираном. По его словам, они были одобрены всеми вовлеченными в переговорный процесс сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию.

Ранее СМИ узнали о реакции Нетаньяху на слова Трампа о скорой сделке с Ираном.