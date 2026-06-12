В Европе прокомментировали слова Трампа о победе над Ираном без союзников

Глава МИД Италии Таяни ответил Трампу, что Европа не участвует в войне с Ираном

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об отсутствии помощи союзников в противостоянии с Ираном, заявил, что это не война Европы. Его слова приводит агентство Ansa.

«Это не наша война. Европа и Италия играли роль в обеспечении морского судоходства в Красном море. Мы делаем свою часть работы, но мы не были, не являемся и не будем воевать с Ираном», — сказал Таяни.

До этого Трамп заявил, что в иранском кризисе союзники по Евросоюзу и G7 не имели значения.

Агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США Дональд Трамп допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Ранее Европе дали совет в отношении России.