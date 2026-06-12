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Политика

Европе дали совет в отношении России

Дипломат Прауд призвал Европу урегулировать конфликт на Украине переговорами с РФ
Matt Dunham/AP

Европе следует урегулировать конфликт на Украине путем мирных переговоров с Россией. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил дипломат Иэн Прауд.

Эксперт заметил, что каждый раз, когда лидеры стран Запада выдвигают какую-либо дипломатическую инициативу по Украине, то она не предполагает диалога с Россией. По его словам, европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить конец противостоянию Москвы и Киева.

Мероприятия с президентом Украины Владимиром Зеленским и постоянные попытки очернить Россию никуда не приведут Европу, считает Прауд.

«К сожалению, я не вижу реального изменения ситуации со стороны Европы, которая, по-прежнему, считает, что мы побеждаем», — сказал он.

До этого депутат европарламента от Словакии Юдита Лашшакова заявила, что Европа будет вынуждена начать диалог с Россией не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию внутри Евросоюза. По ее словам, зима будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в нехватке энергетических ресурсов, а в том, сколько они будут стоить, указала евродепутат.

Ранее Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.

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