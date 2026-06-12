Путин заявил, что Бог всегда с Россией

Господь всегда с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной», — сказал российский лидер.

Путин поздравил граждан страны с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Он обратил внимание, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому россиянину. Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.

В День России глава государства традиционно награждает Героев Труда и лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Ранее Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России.