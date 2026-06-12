Алиев поздравил россиян и Путина с Днем России

Алиев направил поздравление Путину с Днем России и напомнил о дружбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского главы государства.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и всех россиян с национальным праздником — Днем России», — написал он.

Алиев напомнил, что отношения двух стран «основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения», на протяжении веков объединявших народы. В своей поздравительной телеграмме лидер Азербайджана отметил активное развитие двустороннего экономического и торгового сотрудничества, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Российский президент ранее анонсировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив, что Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле. Как отметил азербайджанский посол в РФ Рахман Мустафаев, визит главы МИД республики станет важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.

Ранее стало известно, что Азербайджан может занять нишу Армении по поставкам овощей и фруктов в Россию.