Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В РФ нашли альтернативу поставкам сельхозпродукции из Армении

Титов: РФ заменит армянскую сельхозпродукцию азербайджанской
Shutterstock

Азербайджан может занять нишу Армении по поставкам сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов в беседе с изданием «Sputnik Азербайджан».

«Мы будем замещать то, что теряем в Армении, Азербайджаном, потому что совершенно однозначно в сельском хозяйстве Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения», — заявил он.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что Армения может потерять от $250 млн до $355 млн в годовом выражении из-за ограничений Россельхознадзора на поставки сельхозпродукции в Россию. В пиковые месяцы сезона, с июня по сентябрь, ущерб может составлять $30–45 млн в месяц.

По его словам, для армянского агросектора российский рынок имеет стратегическое значение — на Россию традиционно приходилось от 80% до 95% экспорта свежих овощей, клубники и зелени из Армении.

Ранее экономист объяснил, что ждет Армению после разрыва отношений с Россией.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!