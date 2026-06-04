В РФ нашли альтернативу поставкам сельхозпродукции из Армении

Азербайджан может занять нишу Армении по поставкам сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов в беседе с изданием «Sputnik Азербайджан».

«Мы будем замещать то, что теряем в Армении, Азербайджаном, потому что совершенно однозначно в сельском хозяйстве Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения», — заявил он.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что Армения может потерять от $250 млн до $355 млн в годовом выражении из-за ограничений Россельхознадзора на поставки сельхозпродукции в Россию. В пиковые месяцы сезона, с июня по сентябрь, ущерб может составлять $30–45 млн в месяц.

По его словам, для армянского агросектора российский рынок имеет стратегическое значение — на Россию традиционно приходилось от 80% до 95% экспорта свежих овощей, клубники и зелени из Армении.

Ранее экономист объяснил, что ждет Армению после разрыва отношений с Россией.