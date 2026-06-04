Глава МИД Азербайджана посетит Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле. Об этом рассказал азербайджанский посол в РФ Рахман Мустафаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву по приглашению российской стороны», — сказал дипломат.

По словам Мустафаева, визит главы МИД республики станет важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.

До этого глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что Азербайджан оказал Украине значительную помощь прошлой зимой за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что поставки генераторов, трансформаторов и кабельной продукции из Азербайджана на Украину не могут испортить отношения между Москвой и Баку, если такая помощь идет простым украинцам, а не обеспечивает потенциал ВСУ.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переговоров по Украине в Азербайджане.