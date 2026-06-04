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Политика

Путин анонсировал встречу с Алиевым

Путин: Москва и Баку ведут переговоры по энергетике
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

Российский президент также анонсировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений, это касается энергетики прежде всего. Мы увидимся с президентом Алиевым и обязательно обо всем этом поговорим», — сказал он.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле. Как отметил азербайджанский посол в РФ Рахман Мустафаев, визит главы МИД республики станет важным событием для развития российско-азербайджанских отношений.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что поставки генераторов, трансформаторов и кабельной продукции из Азербайджана на Украину не могут испортить отношения между Москвой и Баку.

Ранее в МИД прокомментировали задержание граждан РФ в Азербайджане.

 
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