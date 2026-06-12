Пашинян поздравил Путина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России», — говорится в тексте.

Пашинян убежден в том, что многогранные связи двух народов и готовность обеих стран «к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга» и дальше будут способствовать укреплению отношений между Россией и Арменией.

11 июня премьер-министр Армении выразил надежду, что Путин поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что, пока нет официальных результатов, Россия не готова поздравлять Пашиняна с победой в парламентских выборах в Армении.

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