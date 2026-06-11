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Политика

Пашинян ждет поздравления от Путина

Пашинян надеется, что Путин поздравит его с победой партии на выборах
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что президент России Владимир Путин поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о Путине, армянский премьер отметил, что тот пока не поздравил его.

«Будем надеяться, что поздравит», — сказал Пашинян журналистам.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

До этого Пашинян сообщал, что после выборов планирует отправиться в Москву и встретиться с российским лидером. Премьер рассказал, что 1 июня Путин поздравил его с днем рождения по телефону. Тогда же, по словам Пашиняна, политики договорились, что после выборов состоится встреча в Москве, где будут решены все актуальные вопросы.

Песков заявил, что в Кремле пока нет точной информации о возможной встрече Путина и Пашиняна. Он отметил, что пока точных договоренностей нет.

Ранее МВФ одобрил Армении финансирование после победы Пашиняна.

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