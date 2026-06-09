В Кремле заявили, что пока не готовы поздравить Пашиняна с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что, пока нет официальных результатов, Россия не готова поздравлять Никола Пашиняна с победой в парламентских выборах в Армении.

«Важно дождаться официальных результатов, потому что там было много непонятным моментов», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, в ходе выборов фиксировались нарушения, и были об этом сообщения.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

До этого оппозиционный блок «Армения» заявил о том, что намерен оспорить результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.