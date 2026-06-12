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Политика

Медведев в День России опубликовал видео с уничтожением портретов лидеров Европы

Медведев опубликовал сгенерированное видео с уничтожением фото лидеров Европы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю Дня России опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированную ИИ-видеозапись, где он с помощью шредера уничтожает портреты европейских лидеров.

На видео Медведеву подают портреты канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, а также премьера Великобритании Кира Стармера, которые он уничтожает в аппарате.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», — написал Медведев.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо воспитывать в себе недоверие к элитам Запада. Политик добавил, что западные элиты «убоги и завистливы», а также «лживы и слабы». По мнению Медведева, в недоверии должен состоять новый кодекс взаимоотношений с партнерами из западных стран.

Он также отмечал, что Запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации».

Ранее Медведев опубликовал видеопослание европейским политикам.

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