Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Они убоги и завистливы»: Медведев рассказал, почему нельзя верить Западу

Медведев: России нужно спокойно воспитывать в себе недоверие к элитам Запада
«Единая Россия»

России необходимо воспитывать в себе недоверие к элитам Запада. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

«Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться», — написал он.

Политик добавил, что западные элиты «убоги и завистливы», а также «лживы и слабы».

По мнению Медведева, в недоверии должен состоять новый кодекс взаимоотношений с партнерами из западных стран.

Также он заявил, что Запад хотел бы разделить РФ на части и получить доступ к богатствам страны, однако понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации». Политик напомнил слова императора Александра III о том, что «у России нет друзей». Медведев подчеркнул, что другие страны «боятся нашей огромности».

Ранее исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!