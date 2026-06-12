Глава МИД Индии заставил европейцев замолчать после провокации в сторону России

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар смутил участников форума в Финляндии своим резким ответом на упреки по поводу покупки российской нефти. Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

В издании отметили, что Джайшанкар не поддался на провокации модератора — британского журналиста Гидеона Рахмана, который указал на аморальность торговых отношений Индии с Россией. В ответ министр подчеркнул, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия, однако сказать то же самое в обратную сторону он не может. Британский журналист потребовал от Джайшанкара разъяснений.

«Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет», — напомнил глава МИД Индии.

Как сказано в статье, после этого ответа в зале «воцарилась неловкая тишина».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели представляют собой «особо привилегированное стратегическое партнерство». Глава государства отметил, что это партнерство начало складываться с 1947 года, когда СССР установил дипломатические отношения с Индийской республикой и «делал все, чтобы поддержать становление нового государства». Путин добавил, что Россия считает Индию надежным партнером и планирует развивать с ней отношения в дальнейшем.

Ранее в Индии заявили о планах продолжить импорт российской нефти, несмотря на санкции США.