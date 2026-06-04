Путин рассказал об особых отношениях России с Индией

Отношения России и Индии представляют собой «особо привилегированное стратегическое партнерство», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. Трансляция мероприятия доступна в VK.

По его словам, это партнерство начало складываться с 1947 года, когда СССР установил дипломатические отношения с Индийской республикой и «делал все, чтобы поддержать становление нового государства».

Российского лидера спросили, как можно придать новый импульс российско-индийским отношениям и какие шаги необходимо предпринять для укрепления двусторонних связей под давлением на международной арене.

Путин заявил, что Россия считает Индию надежным партнером и планирует развивать с ней отношения в дальнейшем.

«У нас много совместной работы, у нас есть все предпосылки для того чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей», — поделился глава государства.

Он напомнил, что «Индия среди крупных экономик мира демонстрирует самые высокие темпы экономического роста», и назвал это «результатом конкретной работы прежде всего правительства под руководством премьер-министра Нарендры Моди».

«Мы очень рады, что Индия благодаря трудолюбию и таланту индийского народа добилась существенных и значимых результатов в своем развитии», — подчеркнул Путин.

По его словам, Моди проводит независимую политику, которая не позволяет другим государствам вмешиваться в реализацию национальных интересов его страны — и в том числе в развитие индийско-российских отношений.

Ранее Путин начал встречу с главами мировых информационных агентств.