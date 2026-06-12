В Иране подтвердили близость мира с США

Текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, его слова приводит телеканал Press TV.

По словам дипломата, в части формулировок основные пункты текста практически согласованы.

«Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала всегда вызывали турбулентность и сбои в этом процессе», — подчеркнул Багаи.

Багаи отметил, что Тегеран вступил в переговоры «с доброй волей и полной ответственностью», но позиция Вашингтона не раз менялась, выдвигались новые, нереалистичные требования и совершались атаки.

Накануне президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об отмене запланированных на вечер четверга авиаударов по Ирану. Глава Белого дома отметил, что принял такое решение после переговоров с иранским руководством.

В этот же день Трамп также объявил о согласовании итоговых пунктов мирного договора с Ираном. По его словам, они были одобрены всеми вовлеченными в переговорный процесс сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что не считает, что со стороны Ирана были провокации, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее СМИ узнали о реакции Нетаньяху на слова Трампа о скорой сделке с Ираном.