Норвегия выделит $10,5 млн на восстановление Чернобыльской АЭС после удара дрона

Правительство Норвегии выделит $10,5 млн (около 755,7 млн рублей) на восстановление Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) после удара беспилотника. Об этом сообщило посольство страны в Киеве в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В диппредставительстве уточнили, что средства поступят через Международный счет чернобыльского сотрудничества Европейского банка реконструкции и развития. Деньги будут использованы для ремонта защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

В феврале прошлого года эксперты МАГАТЭ сообщили, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. Позднее появилось видео ночного удара.

После проверки выяснилось, что в результате падения дрона была пробита облицовка арки. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено оборудование и электрические кабели. При этом специалисты уточнили, что структурные опорные балки серьезных повреждений не получили.

Ранее эксперт заявил о риске выброса радиоактивных веществ за пределы зоны ЧАЭС.