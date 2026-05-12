Эксперт заявил о риске выброса радиоактивных веществ за пределы зоны ЧАЭС

Физик Браславский: радиоактивные вещества может выбросить за пределы зоны ЧАЭС
Ukrainian Emergency Service/AP

Доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский заявил, что радионуклиды могут быть выброшены за пределы отчуждения вокруг зоны Чернобыльской АЭС из-за пожара, который тушат в районе атомной станции уже несколько дней. Его слова передает ТАСС.

«Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения несут потенциальную опасность распространения радиоактивных элементов за пределы зоны отчуждения», — поделился эксперт.

Он пояснил, что радиоактивные вещества могут разнести восходящие потоки воздуха при горении леса и травы.

При этом, по словам физика, возможность выброса радионуклидов зависит от того, какие именно участки затрагивает пожар, ведь зона отчуждения загрязнена неравномерно. В дальнейшем распространение радиоактивных веществ будет зависеть от силы ветра и его направления.

Накануне независимый эксперт в атомной отрасли, директор «Атоминфо» Александр Уваров заявил, что МАГАТЭ (Международному агентству по атомной энергии) и другим авторитетным организациям следует потребовать от Украины максимально подробной информации о происходящем в Чернобыльской зоне отчуждения.

Он поделился воспоминаниями об опыте 2020 года, когда республика «крайне безалаберно» относилась к проблеме крупных пожаров в зоне.

На прошлой неделе неделе в Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 га. Борьбу с огнем осложнили не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром представляет серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

