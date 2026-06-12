Евродепутат раскритиковала идею о запрете въезда россиян в ЕС

Инициатива о запрете въезда граждан России в Европейский союз является глупостью. Об этом в интервью ТАСС заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Я считаю, что это глупость», — сказала европарламентарий в ответ на вопрос о том, как она оценивает идею о запрете на въезд россиян в страны ЕС.

По ее словам, данную инициативу продвигают политики, которым «просто больше нечем заняться».

До этого сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников специальной военной операции на Украине.

Поводом для новых мер стало письмо 11 стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в состав ЕС Исландии и Норвегии — с призывом ужесточить визовую политику для россиян.

Ранее были названы страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян.