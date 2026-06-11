«Киевскорежимные вампиры»: Захарова высказалась об ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобильным заправочным станциям (АЗС) в Брянской области. Об этом дипломат заявила РИА Новости.
«Киевскорежимные вампиры», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Несколькими часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по АЗС в Стародубе, в результате чего пострадали семь человек. Также в результате атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.
До этого Ковальчук рассказал, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью, при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области. Врио губернатора выразил соболезнования родным и пообещал, что всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка.
Ранее в МИД РФ назвали атаку ВСУ на панораму Севастополя варварским актом.