«Киевскорежимные вампиры»: Захарова высказалась об ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Захарова назвала ВСУ киевскорежимными вампирами после удара по АЗС под Брянском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобильным заправочным станциям (АЗС) в Брянской области. Об этом дипломат заявила РИА Новости.

«Киевскорежимные вампиры», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Несколькими часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по АЗС в Стародубе, в результате чего пострадали семь человек. Также в результате атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

До этого Ковальчук рассказал, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью, при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области. Врио губернатора выразил соболезнования родным и пообещал, что всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка.

Ранее в МИД РФ назвали атаку ВСУ на панораму Севастополя варварским актом.