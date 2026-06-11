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Армия

В Брянской области семь человек пострадали в результате удара ВСУ по АЗС

Ковальчук: в Брянской области семь человек ранены при ударе ВСУ по АЗС
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автозаправочным станциям (АЗС) в Стародубе Брянской области, в результате чего пострадали семь человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток», — сообщил Ковальчук.

Он уточнил, что одного из пострадавших бригада скорой помощи доставила в Брянск.

Также, добавил врио губернатора, в результате атаки осколками повреждены пять гражданских автомобилей.

Незадолго до этого Ковальчук рассказал, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью, при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области.

Также 11 июня в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что один мирный житель не выжил, а 11 получили ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал бензовоз на заправке в Херсонской области.

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