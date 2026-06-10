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Политика

В МИД РФ назвали атаку ВСУ на панораму Севастополя варварским актом

Захарова считает удар ВСУ по панораме Севастополя варварским актом
razvozhae/MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание музея-панорамы Севастополя варварским актом. Об этом она сказала журналистам на брифинге, передает РИА Новости.

«Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», — сказала дипломат.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в мессенджере «Макс», что в результате удара ВСУ было практически уничтожено здание музея Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Он отметил, Киев целенаправленно атаковал важный символ Севастополя, но не сможет запугать его жителей.

Развожаев уточнил, что после ночного удара ВСУ загорелась крыша здания-панорамы. В настоящее время на месте инцидента работают 83 сотрудника МЧС и 22 единицы спецтехники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Губернатор напомнил, что в ходе Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.

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