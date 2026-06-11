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Общество

В Брянской области увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ

Ковальчук: в Брянской области число погибших из-за удара ВСУ выросло до двух
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в результате удара украинских войск по поселку Белая Березка Брянской области выросло до двух человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось», — уточнил он.

Ковальчук выразил соболезнования родным и пообещал, что всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка.

Незадолго до этого врио губернатора сообщил, что мужчина погиб и трое ранены при новом ударе украинских войск по поселку Белая Березка.

Также 11 июня глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. В результате удара пострадала женщина. Ее госпитализировали.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области.

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