Каллас обсудила с главой МИД Ирана обострение ситуации в Персидском заливе

Каллас и Арагчи обсудили обострение ситуации в Персидском заливе

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на своей странице в соцсети X, что обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи последнее обострение ситуации в Персидском заливе и состояние переговоров с США.

Кроме того, по ее словам, она провела беседу с главой МИД Кувейта шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Каллас подчеркнула, что возобновившиеся атаки на страны Персидского залива и их критически важную инфраструктуру недопустимы.

«Возвращение к полномасштабной войне обойдется региону в целом огромной ценой. Дипломатический путь остается лучшим выходом из этой войны», — отметила глава дипломатии ЕС.

11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны.

5 июня российский лидер Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для возникшего конфликта с Вашингтоном.

Ранее в США заявили о ловушке для Трампа в Иране.