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Политика

В США довольны приостановкой переговоров с Россией по Украине

Страна.ua: Келлог одобрил приостановку переговоров между США, РФ и Украиной
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Переговоры между Россией, США и Украиной фактически приостановлены, и это хорошо, заявил бывший специальный представитель президента США Кит Келлог, сообщает «Страна.ua».

Он отметил, сейчас Соединенные Штаты заняты Ираном, что дает возможность Украине выполнить свою работу — самостоятельно справиться с Россией, что у нее, по мнению Келлога, хорошо получается.

«Поэтому хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это, на самом деле, хорошо», — сказал он.

8 июня журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинский президент подтвердил эту информацию. Он назвал беседу «очень позитивной» и выразил благодарность собеседникам за готовность максимально активно работать, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения военных действий на Украине.

Ранее послы Британии, Германии и Франции призвали Россию и Украину к прямым переговорам.

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