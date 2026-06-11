Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры Британии, Франции и Германии делают вид, будто призывают к миру, но на самом деле выдвигают неприемлемые условия. Ее ответ на вопрос журналистов о программном заявлении западных стран с пятью базовыми условиями для начала урегулирования опубликован на портале ведомства.

«На деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева», — отметила Захарова.

По ее словам, лидеры Франции, Германии и Британии продолжают милитаризировать Украину и Европу. Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 годах в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая «формулу» украинского президента Владимира Зеленского, отметила дипломат. Те форумы сами себя дискредитировали, потому что изначально были нацелены не на мир, а на войну, подчеркнула она.

О противоречивости позиции европейских лидеров говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, европейские лидеры одновременно говорят о необходимости мира и заявляют о намерении содействовать Киеву в производстве новых видов вооружений. Песков заявил, что такой подход, по его мнению, демонстрирует противоречивость позиции европейских столиц.

До этого Каллас заявила, что ЕС не может быть нейтральным посредником, а война в Иране отвлекает внимание американцев, что затрудняет переговоры. Она также сказала, что самое важное — подтолкнуть Россию к переговорам, чтобы она пошла на уступки, которые обеспечат безопасность Европы.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.