ERR: работа над радикальная реформой дипслужбы ЕС еще в начальной стадии

Реформа дипломатической службы ЕС (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, состоится не скоро, так как ради европейцам придется вносить изменения в договоры Евросоюза. Об этом изданию ERR заявил неназванный чиновник дипслужбы ЕС.

По его словам, реформа займет много времени, так как она потребует одобрения всеми членами ЕС изменений в основополагающие договоры Евросоюза.

«Мы находимся в тесном контакте с французами, но работа над этой инициативой еще на начальной стадии, и нет причин ожидать быстрых решений. В конечном итоге речь идет о решении государств-членов, поскольку статус EEAS определен в основополагающих договорах ЕС», — сказал чиновник.

Он отметил, что службу создали для того, чтобы не только одна Еврокомиссия отвечала за внешнюю политику объединения. По словам чиновника, европейская внешняя политика – «сложный процесс», и сейчас в ЕС размышляют над тем, как «более эффективно» ее осуществлять.

11 июня газета Financial Times (FT) написала, что Каю Каллас могут лишить полномочий, и в таком случае часть силы утратит Служба внешних связей, которую она возглавляет. Причиной такого решения стало то, что служба не функционирует так, как должна.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Каллас удалось вызвать раздражение у всех в Евросоюзе и за его пределами.

Чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов подчеркнул, что реформа дипслужбы ЕС не будет иметь смысла без изменения политических приоритетов Брюсселя.

Ранее в Евросоюзе заявили об отчаянии Каллас.