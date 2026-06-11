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Политика

Страны Евросоюза могут отстранить Каллас от руководства дипслужбой

FT: Каллас могут лишить полномочий главы евродипломатии за неэффективность
Liesa Johannssen/Reuters

Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас могут лишить полномочий, сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие в себя лишение полномочий главы внешнеполитического ведомства блока Кайи Каллас», — говорится в публикации.

Газета утверждает, что в случае «урезки» полномочий Каллас часть силы в том числе утратит и ее Служба внешних связей. Доход структуры, который составляет €1 млрд (более 83 млрд рублей), вернется Европейской комиссии и государствам-членам.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что инициатива Каллас о создании рабочей группы для переговоров с Россией по Украине говорит о том, что она находится в отчаянии. Он считает, что идея главы евродипломатии собрать группу по переговорам выглядит неожиданной на фоне ее прежних заявлений в поддержку новых антироссийских санкций.

Ранее Каллас призвала страну ЕС отказаться от военного нейтралитета из-за России.

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