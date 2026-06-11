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Политика

Глава РФПИ раскритиковал политику Каллас

Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех
Global Look Press

Главе евродипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех в Европейском союзе и за его пределами. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

11 июня издание Financial Times сообщило, что Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза, в том числе из-за недовольства работой Каллас. Цель этой реформы — повысить способность объединения справляться с геополитическими кризисами

«Кае удалось вызвать раздражение у всех», — написал Дмитриев, комментируя публикацию FT.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что инициатива Каллас о создании рабочей группы для переговоров с Россией по Украине говорит о том, что она находится в отчаянии.

Ранее Каллас призвала страну ЕС отказаться от военного нейтралитета из-за России.

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